Nuovo Sottoprezzo Unieuro: in sconto monopattini Xiaomi, Aprilia e Ducati

Da Unieuro è tempo di nuovi sconti. Grazie al Volantino Sottoprezzo valido dal 18 al 24 ottobre abbiamo la possibilità di acquistare tre famosi monopattini elettrici a un prezzo scontato.

Partiamo con lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, uno dei migliori che possiate acquistare in questo momento. Il suo unico "difetto", se così vogliamo chiamarlo, sono le ruote a camera d'aria da 8,5", che possono dunque bucarsi o sgonfiarsi con il tempo, queste però servono ad assorbire colpi e vibrazioni, inoltre i materiali scelti da Xiaomi sono ottimi e abbiamo ben 45 km di autonomia con una sola carica. Il motore da 300 W si arrampica anche su salite impegnative e il Sottoprezzo di Unieuro è di 469,90 euro anziché 529,90 euro. Se 45 km sono tanti, abbiamo un'alternativa: leggete la nostra prova del nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3.

Presso la catena trovate in sconto anche il nuovo Aprilia eSR2 ammortizzato2, un prodotto dal design particolare che vanta un telaio in alluminio, ruote da 10", un motore da 350 W, assicurazione AXA inclusa ma "soltanto" 25 km di autonomia. Costa ora 499,90 euro anziché 559,90 euro. Chiudiamo infine con il Ducati Pro-I a 349,90 euro. Anche in questo caso abbiamo un motore da 350 W e 25 km di autonomia, il design però è decisamente meno accattivante del modello Aprilia.