Nuovo Skoda Kodiaq 2024: più spazio e tecnologia, anche Plug-in Hybrid con 100 km di range

Il nuovo Skoda Kodiaq è finalmente realtà: l’azienda del Gruppo Volkswagen promette una vettura più spaziosa, funzionale e sostenibile. Andiamo a scoprire insieme tutte le principali novità di questa seconda generazione.

Partiamo subito dalle motorizzazioni disponibili a listino. Nuovo Skoda Kodiaq MY24 offre due motori diesel e due motori a benzina con potenze che vanno dai 110 kW/150 CV ai 150 kW/204 CV. La vera novità dell’anno però è una variante Plug-in Hybrid da 150 kW/204 CV con ben 100 km di autonomia. La ricarica della batteria avviene fino a 11 kW in AC, fino a 50 kW in DC. Il motore 1.5 TSI con 110 kW/150 CV di potenza invece è Mild Hybrid, altro debutto per Kodiaq, che sul 2.0 TSI da 150 kW/204 e il diesel 2.0 TDI da 142/193 CV offre anche la trazione integrale di serie. L’intera gamma MY24 arriva con il cambio automatico DSG di serie.

Altre novità degne di nota sono sicuramente i gruppi ottici TOP LED Matrix, all’interno invece troviamo tessuti e pelli riciclati provenienti da un processo di concia eco-compatibile (gli interni di nuovo Kodiaq: che spettacolo!). Guardando alla plancia abbiamo ora un display dell’infotainment del tutto “indipendente”, con diagonale di schermo fino a 13”. Per la prima volta è inoltre possibile avere su Kodiaq l’head-up display (opzionale). A bordo abbiamo anche i nuovi Smart Dial Skoda, novità che combina i comandi tattili con un display digitale da 32 millimetri per la gestione di diverse funzioni del veicolo. Il nuovo Phone Box permette poi la ricarica wireless di due smartphone in contemporanea con 15 W di potenza e raffreddamento dei dispositivi per non danneggiare la loro batteria.

Qualche piccola novità anche sul fronte delle dimensioni: nuovo Kodiaq è lungo 4.758 mm, +61 mm, con un passo di 2.791 mm. La larghezza è di 1.864 mm, mentre l’altezza è di 1.659. Il pubblico ha a disposizione anche una versione a 7 posti con una terza fila di sedili che ha ora 920 mm di spazio per la testa, 15 mm in più rispetto alla generazione precedente. La versione a 5 posti invece ha aumentato la capacità del bagagliaio: ora arriva a 910 litri con i sedili posteriori in posizione, ben 75 litri in più rispetto a prima.

Con i sedili posteriori abbattuti la capacità massima è aumentata di 40 litri e ora ospita fino a 2.105 litri. La 7 posti ha invece 340 litri di spazio dietro la terza fila di sedili, ben 70 in più rispetto a prima, mentre con la terza fila abbattuta si arriva a 845 litri. La capacità massima della 7 posti è di 2.035 litri, 30 litri in più rispetto alla prima generazione.

Oltre ad avere numerose tecnologie di assistenza alla guida, nuovo Kodiaq è anche dotato di una connessione a internet permanente che consente numerose funzionalità online, dall’app Meteo al Pay to Park. I prezzi per l’Italia saranno pubblicati prossimamente da Skoda.