Il nuovo Skoda Enyaq IV visto da vicino: il migliore SUV elettrico del momento?

Mediaticamente parlando, Skoda viene spesso schiacciata da concorrenti più blasonati, talvolta dello stesso gruppo - pensiamo a Volkswagen per esempio. Eppure il brand è solito rilasciare ottimi modelli, anche elettrici, come il nuovo Skoda Enyaq IV che il nostro amico Matteo Valenza ha visto dal vivo.

Parliamo di un SUV 100% elettrico dalle linee futuristiche e accattivanti all’esterno, fedele in ogni caso alla tradizione Skoda. All’interno invece abbiamo un abitacolo estremamente curato con tantissima tecnologia a disposizione del conducente, pensiamo a un digital cockpit con Head-up Display, un sistema di infotainment connesso e compatibile con Android Auto (appena arrivato sulle Porsche con software PCM 6.0) e Apple CarPlay anche wireless, ambient light, phone box e telecamera Area View 360 gradi.

Gli ingegneri Skoda hanno dotato il SUV di intelligenti scomparti salvaspazio, di un vano portaombrelli e di un portellone posteriore elettrico. La capacità di carico si attesta sui 585 litri in condizioni normali e 1.710 litri con sedili abbattuti, abbiamo inoltre a disposizione un’intera suite di sistemi di assistenza alla guida. Alquanto folto il listino, con potenze che vanno da 148 a 204 CV e batterie da 52 kWh (netti) a 77 kWh. I prezzi invece (chiavi in mano) vanno da 35.950 euro a 50.350 euro per gli allestimenti pre-configurati e salvo ulteriori optional.

Per saperne di più mandate pure in play il video di Matteo Valenza, youtuber bresciano con cui collaboriamo spesso su queste pagine.