LEGO e Vespa hanno lavorato insieme per creare un nuovo, esclusivo set di mattoncini: ecco a voi, in tutto il suo splendore da collezione, il nuovo set LEGO Vespa 125, un'icona di stile in formato mattoncino.

Quando due eccellenze si incontrano non possono che nascere piccole meraviglie, e il progetto della Vespa 125 in mattoncini LEGO è davvero ricco di dettagli raffinati, pensiamo al mazzo di fiori nel cestino sul retro, alla ruota di scorta, al cofano motore rimovibile, al manubrio con ruota sterzante e infine il cavalletto. Per il colore è stato scelta una tonalità di azzurro pastello che richiama gli anni '60, raramente utilizzata nei set LEGO - dettaglio che ne aumenta l'esclusività.

Inoltre è la prima volta che nel modo dei mattoncini danesi appare una ruota composta da due colori differenti: nero per la gomma e bianco per la parte interna dello pneumatico. Il set sarà disponibile dal prossimo 1 marzo. Le sorprese però non finiscono qui: LEGO e Piaggio hanno creato anche una Vespa 125 in scala 1:1 (che ricorda la Ducati Panigale V4 R in LEGO 1:1), un capolavoro di ingegneria che ha richiesto 110.000 pezzi di 11 colori diversi, 320 ore di lavoro e un team di 4 esperti costruttori.

In totale il modellino pesa 93,3 kg e un clone 1:1 realizzato dal LEGO Certified Professional Riccardo Zangelmi sarà persino esposto alla Milano Fashion Week 2022. Dal 25 febbraio fino al 3 marzo infatti gli appassionati potranno vedere la Vespa 125 LEGO 1:1 nel pop-up store di via Montenapoleone. Inoltre, per gli appassionati di Milano e dintorni, Riccardo Zangelmi terrà un live building il 25 e il 26 febbraio presso il LEGO Store di Milano San Babila: costruirà un casco indossabile e una ruota di scorta in scala 1:1.

Ovviamente non è la prima volta che LEGO si cimenta nella costruzione di famose "due ruote" in scala, ricordiamo il recente set LEGO Technic BMW M 1000 RR con cambio funzionante.