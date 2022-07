Nuovo set Chevrolet Camaro Z28 LEGO da 1.458 pezzi: prezzo e uscita

LEGO ha un legame forte con in mondo dell'automotive e delle competizioni, protagonisti in diverse serie a mattoncini - Technic compresa. Oggi vi presentiamo il nuovo set Chevrolet Camaro Z28 LEGO, ricostruzione di una delle muscle car più eleganti di sempre.

Questo elegante set d'epoca vanta uno sterzo perfettamente funzionante, un motore estremamente accurato e le portiere che si aprono e chiudono. Il modello è disponibile nel colore nero lucido con le iconiche strisce da corsa in rosso, bianco e grigio, così che i fan possano personalizzare la vettura secondo il loro gusto.

Il set Chevrolet Camaro Z28 LEGO è composto da 1.458 pezzi, sarà disponibile a partire dal prossimo 1 agosto 2022 nei LEGO Store fisici e sul sito ufficiale LEGO al prezzo di 169,99 euro. A partire dal 1 gennaio 2023 sarà disponibile anche presso i negozi Mornati Paglia al medesimo prezzo. L'altezza è di oltre 10 cm, la lunghezza è di 36 cm, mentre la larghezza è di 14 cm.

"La Camaro Z28 del 1969 ha fatto girare la testa a tutti gli amanti della velocità, sia sulla strada che fuori. Ed è per questo che siamo orgogliosi di vederla rivivere in un modo tutto nuovo grazie ai mattoncini LEGO. Chiunque ami il design iconico della Camaro Z28 può provare ora il brivido di costruire questo set e di esporlo con fierezza nella propria casa" ha affermato Harlan Charles, Product Marketing Manager di Cahevrolet Camaro.

"Con le sue linee classiche e il suo design raffinato, la Camaro Z28 non ha rivali in termini di eleganza e per questo motivo è diventata fonte di altissima ispirazione per questo nuovo progetto del Gruppo LEGO. Costruendo questo set, infatti, ci si può immaginare al volante e sentire il rombo del motore della macchina che sfreccia sull'asfalto" ha dichiarato Sven Franic, Designer del Gruppo LEGO.



