Nuovo Segway-Ninebot MAX G30E II: il monopattino da 65 km di autonomia si rinnova

Athena, distributore ufficiale dei prodotti Segway-Ninebot in Italia, ha appena annunciato il nuovo monopattino elettrico MAX G30E II, restyling dell’iconico monopattino elettrico MAX G30 che tanto ci era piaciuto al tempo della prova su strada.

Come il modello originale, resta la granitica autonomia di 65 km, il valore più alto fra i brand di monopattini elettrici del mercato attuale. Nel pianale abbiamo una batteria da 551 Wh che viene gestita tramite lo Smart Battery Management System che previene eventuali cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti. Un generatore che si ricarica completamente in circa 6 ore grazie al caricabatteria incorporato.

Rispetto al MAX G30 originale, questo nuovo MAX G30E II si presenta con un rinnovato meccanismo di chiusura, che permette di sistemarlo comodamente anche in auto. Il parafango posteriore poi integra un catarifrangente certificato E-MARK di dimensioni maggiori e una placchetta apposita dove attaccare la targa, nel caso in cui le nuove norme dovessero prevederne l’obbligo. Presente anche la frenata rigenerativa, che recupera l’energia cinetica derivante dalla frenata e la utilizza durante l’accelerazione per dare ulteriore spinta al veicolo. Il nuovo kickscooter si arricchisce poi di catarifrangenti laterali, anteriori e posteriori, oltre a presentare un’efficace resistenza contro schizzi d’acqua e pioggia improvvisa.

I pneumatici sono ancora tubeless da 10 pollici, che permettono una guida lineare e fluida anche su terreni irregolari; sono inoltre dotati di uno strato interno di gelatina protettiva che riduce ulteriormente il rischio di foratura. Sul display LED si possono poi scegliere le modalità di guida Eco, Drive, Sport e Pedonale, controllando stato della batteria e connessione Bluetooth. Grazie al suo motore da 350 W, infine, il MAX G30E II può affrontare pendenze fino al 20% in salita. Il suo prezzo? Beh l’erede di uno dei migliori monopattini disponibili sul mercato costa 799,99 euro di listino, non c’è stato dunque alcun aumento su questo fronte.