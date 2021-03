Nuovo Segway Ninebot A30C, la bici elettrica ultra economica che si crede uno scooter

Quasi certamente conoscerete il marchio Segway per via degli ottimi monopattini rilasciati in questi ultimi anni, prossimamente però il brand sarà attivo anche nel settore degli scooter elettrici cittadini. In Europa e negli USA arriverà ad esempio il nuovo Ninebot A30C, completo di pedali.

Parliamo di un mini scooter dalle grandi potenzialità, classificato al pari di una bicicletta elettrica (dunque teoricamente senza bisogno di targa e assicurazione) e dal prezzo estremamente accessibile: in Cina 2.299 RMB, il che significa circa 350 dollari negli USA, poco meno di 300 euro. Anche se nel vecchio continente sarà leggermente più costoso, sarà in ogni caso un veicolo incredibilmente conveniente, con una scheda tecnica da non sottovalutare.

Pesante appena 54 kg, il Ninebot A30C raggiunge una velocità di 25 km/h e ha una batteria da 576 Wh (48V/12Ah) sufficiente a percorrere 40 km di strada. Una bici elettrica in tutto e per tutto, ma dall’aspetto di un mini scooter, completo di sospensioni e accessori, di frenata rigenerativa e di un chip NFC per l’utilizzo keyless. Insomma un modello parecchio interessante che potrebbe conquistare il cuore di moltissimi utenti - che prossimamente sarà seguito anche dai fratelli A40 e A65. Quella che vedete è la versione cinese, come vi abbiamo detto però l’A30C è previsto anche negli USA e in Europa, dove bisognerà per forza di cose rimuovere l’acceleratore e mettere la pedalata assistita...

Ricordiamo inoltre che sempre Segway ha ideato il Ninebot C80, realizzato sempre seguendo la filosofia dell’A30C.