Nuovo SEAT MÓ eScooter 125, lo scooter elettrico che raggiunge i 95 km/h

La mobilità urbana è una cosa seria per SEAT, che ha appena lanciato il marchio dedicato SEATO MÓ. Un brand che ha già due veicoli nella sua gamma, pronti per incontrare il pubblico. Parliamo di uno scooter elettrico simil 125cc e un monopattino elettrico. Andiamo a conoscere il primo...

Se seguite le nostre pagine sapete già che la stessa SEAT aveva presentato un nuovi scooter e monopattini allo scorso Smart City World Expo 2019 di Barcellona, dove siamo andati di persona. I modelli lanciati oggi però sono un tantino diversi nel design, all'epoca infatti si trattata di concept che oggi hanno raggiunto la loro "forma finale".

Il SEAT MÓ eScooter 125 è ideale per i clienti privati, ha un motore da 9 kW (potenza massima) integrato nella ruota posteriore ed è equivalente - come si può intuire - a un tradizionale 125cc. Eroga una coppia di ben 240 Nm e raggiunge i 95 km/h, un mezzo dunque senza compromessi che percorre lo 0-50 km/h in appena 3,9 secondi. Si può guidare in modalità City, Sport ed Eco, inoltre ha una comoda retromarcia per le manovre.

Con una sola carica della batteria si percorrono 125 km, grazie alla batteria agli ioni di litio da 5,6 kWh che può essere caricata tramite le normali colonnine pubbliche oppure può essere staccata e collegata a una presa domestica. Grazie all'app companion il SEAT MÓ eScooter 125 può essere localizzato in qualsiasi momento e in tempo reale, a bordo abbiamo inoltre due porte USB per la ricarica del telefono in caso di emergenza. Tre le colorazioni a listino, rosso intenso, alluminio scuro e bianco ossigeno.



Assieme a questo scooter, il marchio spagnolo ha presentato anche il nuovo monopattino elettrico SEAT MÓ eKickScooter 65.