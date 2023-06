Il nuovo scooter elettrico Askoll XKP arriva in Italia: c'è anche la retromarcia

La mobilità elettrica urbana si continua ad arricchire con nuovi esponenti, e dopo il monopattino Mercedes con marchio AMG che accelera come una moto, debutta sul mercato lo scooter elettrico italiano Askoll XKP, che grazie ad un prezzo accessibile e due versioni dalle performance differenti, permette di entrare in questo mondo con facilità.

L’Askoll XKP nasce come evoluzione del modello ES e punta ad offrire più praticità e facilità di spostamento anche nelle città più congestionate. Come detto in apertura, l’XKP è disponibile in due versioni, L1 ed L3, il primo equivalente ad un “cinquantino” e il secondo più simile ad un “125”.

Le caratteristiche tecniche dello scooter restano invariate, parliamo dunque di un motore elettrico da 2.7 kW (3,7 CV) abbinato ad una batteria da 1,4 kWh di capacità, ma nel primo caso la velocità viene limitata a 45 km/h con un’autonomia di 87 km circa e una coppia di 158 Nm, mentre sul secondo la velocità massima è di 66 km/h, con un’autonomia di 90 km e una coppia di 130 Nm.

Abbiamo parlato di praticità, e infatti l’Askoll XKP presenta un design minimalista, un’ampia pedana “step through” e sella bassa per aumentare la sicurezza in ogni situazione. E a proposito di sicurezza, lo scooter è dotato di fanaleria a LED, cruise control e addirittura la retromarcia per facilitare le manovre, senza dimenticare la modalità “walk-mode” che facilità gli spostamenti con lo scooter spinto a mano. La strumentazione invece è completamente digitale ed è dotata di integrazione con lo smartphone.

Askoll XKP arriva sul mercato con una garanzia di 6 anni sullo scooter e sulla batteria, e viene offerto in due colorazioni - nero o grigio - al costo di 5.090 euro per la versione meno performante, mentre per il più veloce servono 5.290 euro. E restando in tema di scooter EV, date un’occhiata al nuovo Honda EM1 e:, il primo scooter elettrico del marchio.