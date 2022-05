Nuovo scarico Valentino Balboni per Lamborghini Huracan STO: un opera d'arte rarissima

Valentino Balboni era capo collaudatore di Lamborghini e nella sua carriera ha guidato l’80% di tutte le sportive nate nella fabbrica del toro. Nonostante la pensione, Valentino è ancora legato al marchio e costruisce una linea di scarichi esclusivi per Lamborghini, l’ultimo dei quali dedicato alla Huracan STO.

Balboni ha iniziato a produrre scarichi nel 2016 per l’Aventador LP-750 SV, e successivamente per l’Aventador S, per l’Aventador SVJ (a proposito, gustatevi questa Lamborghini Aventador SVJ a tutta velocità sulle autobahn tedesche) e anche per la Ultimae, l’ultima declinazione della Lamborghini Aventador in attesa della sua erede.

L’ultima fatica dell’ex collaudatore è invece dedicata alla già incredibile Huracan STO, che grazie a questo scarico diventa ancor più esclusiva, prestante e rumorosa. L’idea alla base di questo progetto è sempre la stessa, ossia il risparmio di peso. Il nuovo scarico pesa soltanto 6.45 kg, presenta i terminali in titanio e i raccordi in inconel. Inoltre il nuovo sistema mantiene il design a due bancate così da ottimizzare la potenza e la coppia della vettura.

Il nuovo scarico presenta poi delle saldature al TIG realizzate a mano, mentre l’ottimizzazione dei flussi sfrutta tecnologie usate sui motori jet. Inoltre si adatta perfettamente alla vettura grazie all’utilizzo dei supporti già presenti di serie.

Parlando della sua creazione, Valentino Balboni ha detto: “Il nostro nuovo scarico VB è il miglior sistema che possa essere prodotto per l'incredibile Huracan STO. Esalta pienamente il DNA racing della STO. Ed è anche il nostro primo VB per un motore V10. Non nascondo che questo scarico è stato finora il più impegnativo e affascinante da progettare. A causa di un uso estensivo previsto per le corse e del volume estremamente limitato disponibile sul retro della STO. Come di consueto con VB, un'attenzione particolare è stata riservata alla liberazione delle melodie del motore V10, senza artefatti sonori. Tutto si concentra sulla purezza del suono”.

Come di consueto, quest’opera d’arte in titanio sarà disponibile in tutto il mondo in un’edizione limitata di soli 40 pezzi, a cui si aggiungono altri 20 scarichi Valentino’s signature edition, che avranno anche il nome del cliente e altri dettagli realizzati su misura.