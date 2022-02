Nuovo richiamo per Tesla: fix in arrivo per 817.000 veicoli

Il 2022 di Tesla non è certo iniziato nel migliore dei modi (il 2022 di Tesla fra record e ritardi). La società di Elon Musk sta fronteggiando diverse polemiche: nel corso dell'anno non vedremo nuovi prodotti dell'azienda, inoltre molte auto della grande T sono attualmente soggette a richiamo. L'ultimo di questi riguarda 817.000 veicoli.

Nelle ultime ore il problema delle frenate fantasma ha fatto crollare il titolo Tesla in borsa, mentre nei giorni passati Elon Musk ha chiamato un giornalista AP lobbista per via di un articolo pubblicato sul web, insomma la temperatura è particolarmente alta attorno a Palo Alto - e non parliamo del meteo, chiaramente. La polemica con la Associated Press è nata per via della funzione Rolling Stop, criticata anche dalla NHTSA, ente che ora ha autorizzato il richiamo "virtuale" di 817.000 veicoli Tesla.

Virtuale perché si tratta di un problema che gli uomini di Elon Musk possono risolvere con un semplice aggiornamento software. Questa volta non c'è nessun problema meccanico, al contrario l'avviso di cintura di sicurezza non allacciata può non funzionare in alcuni casi, motivo per cui sarà necessario un nuovo fix software.

Ovviamente il reminder delle cinture di sicurezza è obbligatorio anche negli USA, motivo per cui la NHTSA ha imposto la correzione del problema. Secondo i dati ufficiali, sono coinvolti nel richiamo alcune Tesla Model S e Model X 2020-2021, le Model 3 2016-2021 e le Model Y 2019-2021 - in pratica tutte le Model Y e Model 3 vendute negli USA. Il totale esatto è di 817.143 vetture. Il fix arriverà over-the-air con l'update 2022.4.5 in questi primi giorni di febbraio 2022.