Nuovo render della Golf GTI 2020 basato sulle foto spia: cosa sappiamo dell'auto?

A fine novembre i fotografi di Motor1.com sono riusciti a immortalare la nuova Golf GTI 2020 che arriverà solo il prossimo anno - variante sportiva della Golf 8 che abbiamo provato appena qualche giorno fa. Dopo quelle foto qualcuno ha perfezionato dei render di alta qualità.

La vettura, dal DNA particolarmente nervoso come tradizione, sarà ovviamente diversa dalla variante base per via di alcuni dettagli. Non possiamo avere la certezza assoluta finché l’auto non sarà svelata ufficialmente da Volkswagen, già questi ultimi render però - lo ricordiamo, basati sulle ottime foto spia trapelate qualche settimana fa - ci danno un assaggio di ciò che potrebbe essere la GTI 2020.

Una vettura che sin dalla carta promette di essere estremamente interessante: se la Golf 8 base ha dimostrato di poter offrire una grandissima tecnologia e motori tutti votati al risparmio e all’efficienza, con varie versioni ibride a listino, in questo caso l’impronta hi-tech va a scontrarsi in modo diretto con la sportività, creando nelle intenzioni una delle vetture più interessanti del prossimo anno.

Parlando di tecnica, la nuova GTI dovrebbe offrire cerchi da 19 pollici All Black con freni Brembo, il motore invece dovrebbe essere un 2.0 Turbo (lo stesso visto sulla GTI 7) in due potenze, 255 CV e 190 kW, 295 CV e 219 kW, con quest’ultima riservata alla GTI TCR che va a sostituire la GTI Performance. Due i cambi disponibili, manuale a sei marce oppure automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Vi ricordiamo che il render è stato pubblicato da Motor1.com.