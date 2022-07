Nuovo Renault Trafic SpaceNomad: una casa su ruote con pannello solare sul tetto

Il COVID-19 ha cambiato nel profondo ogni aspetto delle nostre vite, in parte anche il modo di fare le vacanze. Sempre più gente preferisce affidarsi a camper e van attrezzati per non viaggiare ammassata in aerei, treni, navette e quant'altro. L'idea di turismo itinerante per Renault si chiama Trafic SpaceNomad.

Un mezzo perfetto per vivere liberi in mezzo alla natura, con tanto di tetto sollevabile. Le sue dimensioni compatte lo rendono più maneggevole di un camper classico, inoltre permette di cucinare e dormire ovunque, senza particolari vincoli. Sotto il tetto sollevabile si trova un posto letto supplementare, inoltre quando il letto è in posizione verticale è possibile stare in piedi nel veicolo, si può dunque cucinare in libertà.

Ciliegina sulla torta del Renault Trafic SpaceNomad: la presenza di un pannello fotovoltaico. Montato di serie nell'allestimento top di gamma, questo pannello permette di avere più autonomia a livello energetico, da 48 a 72 ore di energia elettrica con la quale alimentare il frigorifero, la pompa dell'acqua e le luci del nuovo Trafic SpaceNomad.

Il veicolo è dotato di due sedili anteriori girevoli, una panchetta convertibile in posto letto, un frigorifero da 49 litri, un piano cottura a due fuochi con accensione piezoelettrica, un lavello con rubinetto integrato, un serbatoio di acqua potabile e un altro per le acque reflue, un tavolo apribile all'interno o all'esterno, una doccia collocata nella parte posteriore del veicolo, infine una grande tettoia di oltre 4 metri quadrati e 250 litri di vani portaoggetti. Creato in collaborazione con Pilote, verrà prodotto in 200 unità al mese a partire dal prossimo semestre - e pensare che quattro anni fa ne venivano creati solo 200 all'anno.

Se cercate un'alternativa, siamo partiti con il nuovo Ford Transit Custom Nugget creato in collaborazione con Westfalia.