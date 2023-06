Nuovo Renault Rafale: ecco il nuovo D-SUV che sfida il Peugeot 408

Con la Mégane E-Tech Electric, Renault ha inaugurato ufficialmente un nuovo corso che ha poi visto arrivare Austral, Espace e ora il nuovo Rafale, un accattivante SUV Coupé che va alla conquista del Segmento D con un nome che ricorda il vento.

Di recente abbiamo guidato in Portogallo il nuovo Renault Espace a 7 posti, abbiamo invece chiuso il 2022 con la prova della nuova Renault Austral; ora nella lista dei desideri si aggiunge il nuovo Renault Rafale, D-SUV che promette una connettività all'avanguardia e una motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 200 CV, la medesima vista a bordo di Austral ed Espace - dunque ultra efficiente e collaudata. La vettura però porterà con sé anche un'ottima novità: un motore inedito E-Tech 4x4 da 300 CV.

Per Renault si tratta solo di un'anteprima, non conosciamo infatti la scheda tecnica completa della vettura, in attesa di ulteriori dettagli però possiamo dirvi che il SUV arriverà sul mercato nella primavera del 2024, dunque ci sarà da attendere, il nuovo Peugeot 408 però è avvisato: sta per arrivare un nuovo concorrente diretto in città.

"Nuovo Renault Rafale, veicolo centrale della Renaulution, è il simbolo della nostra crescita del mix e della nostra legittimità a rivolgerci ad ogni tipo di clientela. Con il suo design accattivante, da SUV coupé da vivere intensamente, offre un piacere di guida inedito, grazie alle motorizzazioni ibride e al telaio di riferimento, in cui gli ingegneri Renault hanno messo tutta la loro passione e know-how" . Ha detto Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault.

Gilles Vidal, Direttore del Design della Marca Renault, ha aggiunto: "Nuovo Rafale è una potente illustrazione del nuovo linguaggio stilistico della Marca Renault. Riprende il suo DNA nelle curve generose, trattate con grande precisione, a cui si abbinano linee tese e dettagli tecnici che gli conferiscono carattere e raffinatezza. Con il suo stile inedito, qualità di esecuzione e proporzioni, Nuovo Renault Rafale afferma la sua potenza e personalità sulla strada".