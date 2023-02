Nuovo Renault Espace 2024: la monovolume è diventata un SUV a 7 posti

La moda dei SUV è ormai inarrestabile ed è in grado di schiacciare anche le più famose monovolume del mercato. La tradizione Espace in casa Renault però ha troppa storia per esser messa da parte, ecco dunque che avviene il miracolo dell’evoluzione: Renault ha svelato la silhouette del nuovo SUV Espace.

Espace in francese significa “spazio” e anche con questa nuova generazione di rottura avremo un veicolo di grandi dimensioni, disponibile in configurazione 5 o 7 posti. A guardare il profilo stilizzato mostrato da Renault, effettivamente sembra che si abbia a che fare con un SUV Full Size fiero e muscoloso. Il marchio francese ha definito il design di nuovo Espace “atletico” con spalle pronunciate, sulle fiancate invece la superficie vetrata si allunga al massimo verso il posteriore - contribuendo così a slanciare il veicolo. Al posteriore troviamo un piccolo spoiler che prosegue in maniera naturale la linea del tetto e conferisce ancora più carattere al SUV.

Arrivato ormai alla sua sesta generazione, il nuovo Renault Espace si propone leggermente più compatto rispetto al passato, è stato infatti accorciato di 14 cm, offre in ogni caso un abitacolo lungo 2,48 metri se calcoliamo dal pedale del freno al baricentro della terza fila di sedili, dunque gli spazi interni risultano comunque maggiorati rispetto alla generazione attuale. Renault è dunque pronta a proseguire la grande tradizione di Espace che si traduce brutalmente in tanto spazio a disposizione e 7 posti per affrontare qualsiasi tipo di viaggio. L’anteprima mondiale dell’auto avverrà all’inizio della primavera 2023.

Se nel frattempo volete avere un’idea di come immagina i SUV del futuro Renault potete approfondire in merito al nuovo Austral, la Renault più tecnologica di sempre.