Nuovo record di vendite per Lamborghini: più di 9.000 veicoli venduti nel 2022

Ci risiamo. Il 2021 si era chiuso con numeri entusiasmanti per Lamborghini, ma i dati di vendita riferiti al 2022 parlano di un nuovo record per la casa di Sant’Agata Bolognese, che ha visto un incremento nelle vendite del 10% rispetto allo scorso, con la Urus che continua ad essere il toro trainante dell’intera gamma.

Nel 2022 Lamborghini ha venduto un totale di 9.233 veicoli e di questi, 5.367 portano il nome Urus, seguiti da Huracan, con 3.113 modelli consegnati e infine Aventador, la cui produzione è terminata nuovamente lo scorso settembre (Lamborghini costretta a riaprire la produzione di Aventador dopo l’incidente della nave Felicity Ace), dopo aver consegnato 753 unità nel corso dell’anno.

Il mercato più fertile è stato ancora una volta quello statunitense con 2721 auto vendute, seguito da China, Hong Kong e Macao con 1.018 vetture. Al terzo posto si piazza la Germania con 808 veicoli consegnati, seguita da Regno Unito, Giappone e via via gli altri paesi.

“Il nostro trend di crescita e sviluppo continua, e questo dimostra che la nostra direzione è solida e le nostre scelte sono nel segno”, ha dichiarato Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Lamborghini. Ha aggiunto che il 2023 sarà "un anno di sfide e cambiamenti che siamo pronti ad affrontare spingendoci sempre oltre”.

Infine, vale la pena evidenziare che, nel corso del 2022, il marchio si è anche ampliato in termini di presenza sul territorio, con l’aggiunta di 7 punti vendita, per un totale di 180 stores nel mondo, sparsi in 53 paesi differenti.