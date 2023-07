Nuovo record di velocità indoor per un'auto elettrica: battuta la Porsche Taycan

La Formula E si appresta a vivere il suo ultimo weekend di gara della Stagione 9. Il Team Nissan è già volato a Londra per confermare l’ottimo podio di Roma, nel frattempo una monoposto di terza generazione ha conquistato un nuovo record: la velocità più alta mai raggiunta indoor da un’auto elettrica.

Il precedente record apparteneva a una Porsche Taycan Turbo S, capace di toccare su circuito indoor i 165,28 km/h. Ora invece una monoposto di Formula E ha raggiunto i 218,71 km/h all’interno dell’ExCel Circuit, il tracciato “misto” di Londra che ospita l’ultimo weekend di gara di quest’anno. In meno di un quarto di miglio (400 metri) il pilota Jake Hughes è riuscito a toccare i 218,71 km/h con una monoposto Gen3 di Formula E, una vettura però molto particolare...

Come già sapete se avete letto il nostro articolo sull’evoluzione delle auto di Formula E, le attuali monoposto Gen3 sono limitate a 350 kW/476 CV in qualifica e a 300 kW/408 CV in gara. Jake Hughes invece è riuscito a guidare una speciale vettura rinominata GENBETA, ovvero una monoposto Gen3 libera da ogni restrizione, capace dunque di raggiungere la sua vera potenza: 400 kW/536 CV, erogati dai due motori di bordo. Grazie a questo è stato possibile raggiungere un nuovo record indoor per un’auto elettrica, nel video in pagina potete vedere il momento della realizzazione.