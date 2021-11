Nuovo record di ricarica per la Kia EV6: stracciata Tesla su 4.600 km di viaggio

Kia ha battuto un nuovo record di ricarica negli USA, battendo persino Tesla. L'azienda lo ha annunciato al Los Angeles Auto Show 2021, dove fra l'altro sempre Kia ha svelato il concept EV9

Si tratta di un record molto particolare che potremmo definire di "ricarica endurance". Gli uomini Kia hanno infatti intrapreso un viaggio negli Stati Uniti lungo 4.634,7 km ottenendo i tempi di ricarica più bassi sino ad ora - l'impresa infatti è valsa un nuovo Guinness World Record. Nel corso dei sette giorni di viaggio, la vettura ha richiesto soltanto 7 ore, 10 minuti e 1 secondo di ricarica, battendo di fatto Tesla di oltre 5 ore e mezza.

L'azienda californiana infatti aveva percorso lo stesso viaggio con una Model S P58D ricaricando per 12 ore, 48 minuti e 19 secondi. Questo dunque il riassunto del viaggio New York City-Los Angeles fatto con la Kia EV6: 4.634,7 km percorsi, 7 ore, 10 minuti e 1 secondo il tempo di ricarica totale, meno di 20 minuti il tempo di ricarica medio per ogni stop. Ricordiamo che la Kia EV6 eredita il sistema di ricarica dalla Hyundai IONIQ 5, il che significa che può toccare i 350 kW a 800 V, una delle auto elettriche che ricarica più velocemente in questo momento.

Di recente inoltre proprio la Kia EV6 è stata eletta Auto Premium dell'Anno 2022 in Germania. Per Hyundai Motor Company è stato davvero un 2021 da incorniciare.