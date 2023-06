Nuovo record sul quarto di miglio per la Tesla Model S Plaid: ma c'è il trucco

Quando Tesla svelò la Model S Plaid tutti sono rimasti a bocca aperta di fronte alla scheda tecnica che riportava numeri degni di una hypercar, e subito dopo non hanno tardato ad arrivare in rete le prove sul campo per scoprire se quei numeri fossero veri, e spesso la Model S Plaid si è dimostrata più veloce, e oggi è capace di un nuovo record.

Parliamo di un record personale e non assoluto, ma resta sempre un primato degno di nota. Nello specifico parliamo del tempo di accelerazione su 400 metri, siglato dalla vettura che vediamo nel canale YouTube Tesla Plaid Racing, che ha registrato un tempo di 8,73 secondi, con una velocità di 254 km/h, dunque notevolmente inferiore ai 9,23 secondi dichiarati dalla casa madre.

In realtà va specificato che la Model S Plaid in questione è stata alleggerita di tutto il superfluo per abbassare al massimo il peso. L’auto pesa circa 317 kg in meno, e adesso l’unica “zavorra” che deve portarsi dietro è il pilota, che sulla bilancia segna 111 kg.

Grazie a questa cura dimagrante, i tre motori elettrici e i 1020 CV della Model S Plaid sono riusciti a farla scattare più veloce di tutte le altre, ma ciò nonostante siamo distanti dal Guinness World Record registrato dalla Rimac Nevera, con un tempo di 8,23 secondi.