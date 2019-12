Il nuovo record di autonomia per auto a idrogeno è della Hyundai Nexo

Hyundai è all'avanguardia per quanto concerne la tecnologia di alimentazione a idrogeno, e lo dimostra con un nuovo record messo a segno dalla Nexo.

La EV coreana, guidata dall'aeronauta francese e preseidente di Solar Impulse Foundation Bertrand Piccard, ha percorso ben 778 chilometri lungo il nord della Francia con una singola carica, e inoltre aveva altri 50 chilometri di autonomia restante alla fine del viaggio.

Il via è stato settato alla stazione di idrogeno FaHyence di Sarreguemines lunedì 25 Novembre, e il luogo è stato scelto per il forte coinvolgimento della regione Grand Est Region in campo di mobilità responsabile. L'arrivo invece era situato al Musée de l'Air et l'Espace di Le Bourget, non lontano da Parigi, e raggiunto il giorno successivo.

Il percorso, se calcato con un'automobile classica, avrebbe prodotto 111,2 kg di CO2 a fronte dei 0 kg emessi con la vettura a idrogeno, andando a "ripulire" un volume d'aria utile alla respirazione giornaliera di 23 persone adulte.

Ecco il commento di Piccard sull'evento:"Con questa avventura abbiamo provato che le tecnologie pulite non hanno più bisogno di prototipi rivoluzionari sperimentali per infrangere i record. Da oggi tutti possono farlo con veicoli standard a zero emissioni. Una nuova era di performance sta aprendosi, a beneficio della protezione dell'ambiente."

Secondo il nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte l'idrogeno è il futuro dell'automobile, ed è quindi tempo di superare le vetture elettriche per dedicarsi a questa nuova frontiera. In tanti stanno man mano abbracciando questa idea, ma senza comunque tralasciare gli altri tipi di alimentazioni. Ad esempio BMW proverà a lanciare una BMW X7 a fuel cell con un'autonomia notevole, mentre Toyota si appresta a immettere sul mercato una nuova Toyota Mirai (eccola in alcune foto ufficiali) e, nel frattempo, gli Stati Uniti stanno pensando di utilizzare le fuel cell per alimentare veicoli d'emergenza dalle funzionalità notevoli.