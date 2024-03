Nuova Range Rover elettrica in arrivo per sfidare Porsche Cayenne

Una nuova versione full electric della Range Rover Sport è pronta a essere lanciata sul mercato durante l'anno corrente. Si tratta del primo modello elettrico nella gamma Range Rover, al quale è stato affidato l'arduo compito di reggere la concorrenza del SUV Porsche più venduto: il Cayenne.

La casa britannica ha dichiarato che l'idea del primo SUV completamente elettrico ha suscitato nella clientela un notevole interesse, tanto che ci sarebbero 16.000 potenziali acquirenti già in lista d'attesa per averlo. Sicuramente dopo averlo definito il "Range Rover più raffinato mai creato" la curiosità è salita alle stelle. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero già alcuni prototipi di questo nuovo modello in strada per i test di rito, mentre progrediscono i lavori per un SUV di medie dimensioni.

Nonostante recentemente l'azienda abbia annunciato la volontà di lanciare quattro veicoli elettrici nei prossimi due anni (uno di questi prototipi di Range Rover elettrica è già stato avvistato), il CEO Adrian Mardell ha ammesso che l'azienda sta procedendo a rilento verso questo obbiettivo, giustificando però il ritardo come un tentativo di garantire un arrivo dei veicoli senza intoppi.

Inoltre è stato dichiarato che sono in arrivo versioni EV della Range Rover Evoque e Velar, mentre ci saranno poi altri due veicoli elettrici di casa Jaguar. Si segnala inoltre la volontà di JLR di sostituire il Defender Sport con un modello elettrico e l'attesa per un nuovo Mini Defender EV nei prossimi anni.

Sul nuovo Range Rover Sport EV sarà montata una nuova tecnologia per la cancellazione del rumore stradale, ai fini di garantire una guida silenziosa. Verranno introdotte inoltre funzionalità di traino e tutti i dispositivi per renderla estremamente competitiva nel settore dei SUV elettrici di lusso. E' stato dichiarato inoltre che la vettura sarà capace di attraversare brevi tratti sommersi d'acqua fino a 850 mm.

Non è però una novità accostare JLR all'elettrico, visto che abbiamo già parlato di vetture elettriche in casa Land Rover, come la Range Rover Classic EV prodotta da Lunaz.