Nuovo Range Rover 2022 vola sull'Autobahn: che concentrato di lusso e potenza!

Il SUV Range Rover 2022 presentato nell’ottobre 2021 ha visto l’introduzione di una nuova piattaforma, un nuovo look e molte nuove tecnologie, ma ad oggi gli YouTuber del mondo automotive non l’hanno portata davvero al limite per vedere come se la cava il motore. Ebbene, grazie ad AutoTopNL possiamo vedere il concentrato di lusso e potenza.

Il content creator a noi già noto grazie ai suoi numerosi test sull’Autobahn, l’autostrada tedesca, ha voluto testare sul campo il SUV Range Rover P400 dotato di propulsore mild-hybrid che abbina l’elettrico a un motore V6 da 3,0 litri per una potenza combinata di 400 cavalli e 550 Newton-metri di coppia. Oltre al lusso, insomma, c’è davvero una certa capacità sotto il cofano.

A dimostrarlo è il video stesso allegato alla notizia, dove potete vedere prima il test drive dal punto di vista del conducente per ribadire l’estrema comodità alla guida in contesti quotidiani – e sentire il rombo del motore -, e poi per vedere il bestiale SUV superare i 100 chilometri orari in circa sei secondi. Dopo 30 secondi supera la soglia dei 200 km/h e, dopo qualche tentativo, non solo raggiunge la velocità massima dichiarata di 242 km/h ma la supera portando il Range Rover a 249 km/h.

Il lussuoso veicolo del marchio Land Rover che si vede nel filmato è per giunta l’opzione entry-level, dato che nel catalogo si trova anche un V8 biturbo da 4,4 litri per 523 CV e 407 Nm. Insomma, un “piccolo” gioiello che unisce perfettamente comodità, potenza ed eleganza.

