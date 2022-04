Nuovo Q&A Automotive il 6 aprile 2022: vi aspettiamo alle 15:00 su Twitch

Mercoledì 6 aprile 2022, a partire dalle ore 15:00, sul canale Twitch di Everyeye ci sarà un nuovo Q&A Automotive. Come sempre vi invitiamo a lasciare le vostre domande nei commenti, oppure a commentare direttamente in live.

Presenti in studio, come durante la scorsa occasione, l'host Alessio Ferraiuolo, il caporedattore della sezione Auto Aurelio Vindigni Ricca e e il redattore Edoardo Curioni, specializzato in prove sportive e prossimo rappresentante di Everyeye alla Clio Cup Press League 2022.

In questa occasione si parlerà soprattutto di Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico di Elon Musk che non ha ancora visto la luce. In studio avremo un modellino da costruire composto da 3.283 pezzi prodotto da MEGA, un pezzo da collezione che sarà in vendita presso i negozi Toys Center.

Dal Cybertruck passeremo a parlare delle nuove Giga Factory di Elon Musk, visto che il 22 marzo scorso ha aperto la prima fabbrica europea di Tesla (dentro la Giga Berlin di Tesla), ma non solo, anche della situazione generale in cui versa il mercato automotive - fra crisi dei chip, guerre in Ucraina e altri disastri. Come detto in apertura vi aspettiamo in live mercoledì 6 aprile 2022 dalle ore 15:00 alle 17:00 per rispondere alle vostre domande e curiosità.