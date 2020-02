Il nuovo pulmino elettrico Volkswagen ID arriverà nel 2022, la conferma

Se siete nostalgici dell'epoca dei figli dei fiori, e dei famosi pulmini Volkswagen con cui milioni di giovani attraversavano l'America in totale libertà, sappiate che quei tempi stanno per tornare in modo prepotente. Dal 2022 in Germania dovrebbe partire la produzione dei nuovi pulmini Volkswagen ID elettrici.

Ricreare alla perfezione la medesima atmosfera che si viveva negli Stati Uniti negli anni '60 sarà pressoché impossibile, nonostante questo Volkswagen ha preso davvero a cuore la produzione dei suoi nuovi pulmini elettrici - non inquinanti, che fra gli hippie avrebbero sicuramente spopolato in modo ancor più massiccio dei tradizionali.

A confermare l'inizio della produzione nel 2022 è stato Johan de Nysschen nel corso di un'intervista a MotorTrend, il manager che gestisce tutte le operazioni Volkswagen negli Stati Uniti. De Nysschen ha confermato che il pulmino della famiglia ID., di diretta ispirazione dal concept ID. Buzz, arriverà anche oltreoceano, cosa tutt'altro che scontata vista l'assenza della nuova Volkswagen ID.3; la hatchback, entrata da poco nel vivo della produzione, sarà disponibile solo in Europa, mentre negli USA la prima Volkswagen ID sarà la ID.4. Tornando al pulmino, il concept si presentava con una potenza di 369 CV e 275 kW, vedremo se la versione di produzione sarà identica o meno.