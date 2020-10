Nuovo Porte Aperte Suzuki il 17-18 ottobre 2020: le offerte del momento

Suzuki è sicuramente uno dei marchi automotive che più ha investito nell’ibrido, elettrificando tutta la sua attuale gamma italiana. Gamma che si può avere ora con ottime promozioni, segnatevi dunque il Porte Aperte previsto per il 17 e 18 ottobre (operazione Aperti per te).

Fra le nuove offerte dell’avventuroso marchio giapponese vi segnaliamo i 20.950 euro di partenza per il nuovo Suzuki Vitara 1.4 Hybrid in allestimento COOL, arrivando in ambito SUV al Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid in allestimento EASY a 19.900 euro (offerta valida presso i concessionari aderenti all’iniziativa, per contratti stipulati dal 15/08/2020 fino al 31/10/2020; i.p.t. e vernice metallizzata escluse).

In ambito cittadino troviamo la tecnologia Suzuki Hybrid anche sulla nuova Ignis 1.2 Hybrid COOL, un crossover ultracompatto disponibile a partire da 12.300 euro grazie agli incentivi statali, e ancora su nuova SWIFT 1.2 Hybrid COOL da 12.940 euro con incentivi (per saperne di più sulla nuova SWIFT vi rimandiamo al nostro hub dedicato) e nuova SWIFT Sport 1.4 Hybrid da 21.250 euro.

Di serie su tutti i modelli trovate cerchi in lega, climatizzatore, schermo touch screen 7”, Apple CarPlay e Android Auto, videocamera posteriore, vivavoce Bluetooth con comandi al volante e sedili riscaldati (prezzi promo chiavi in mano così calcolato: prezzo di listino – incentivo Suzuki a partire da 2.000 euro – incentivo statale fino a esaurimento fondi pari a 1.750 euro per Ignis e Swift 1.2 2WD manuali in caso di rottamazione di un veicolo con più di 10 anni di anzianità ai sensi del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. L’offerta è applicabile per tutti i contratti stipulati dal 15/08/2020 al 31/10/2020 presso le concessionarie che aderiscono all’iniziativa).