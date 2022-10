Nuovo Polestar 3: il SUV elettrico di riferimento per autonomia e velocità di ricarica

Il debutto del SUV elettrico Polestar 3 anticipato lo scorso maggio per il mese corrente è finalmente giunto: il marchio svedese controllato da Volvo Cars lancia il SUV elettrico ad alte prestazioni sul mercato proponendo una soluzione minimalista, con un’autonomia non indifferente e una tecnologia di ricarica molto rapida.

Il design ricorda la berlina Polestar 2 ma prende in prestito elemento anche dalla Polestar 1 e riesce a distinguersi con forme slanciate e un equilibrio tra stile e potenza. La vettura ha un abitacolo a cinque posti, è lunga 4,9 metri, con un passo di 2,98 metri e un’altezza di 1,61 metri, gode di cerchi da 21” ed ha una capacità variabile da 484 a 1.411 litri. Il corpo della Polestar 3 ospita un pacco batteria da 111,0 kilowattora e due motori elettrici per un’autonomia stimata attorno ai 483 chilometri con una carica; peraltro, la ricarica rapida a 250 kilowatt consente di passare dal 10 all’80 percento della batteria in soli 30 minuti. Se confrontato con altri SUV elettrici, risulta il mezzo con la ricarica più veloce sul mercato.

La configurazione a doppio motore del SUV elettrico consente di raggiungere la potenza base di 489 cavalli e 840 Nm di coppia, con un salto a 517 CV nel caso in cui si aggiunga il pacchetto Performance dal costo pari a 6.600 euro. Sempre nello stesso Performance Pack si trovano anche nuove ruote da 22 pollici, pneumatici Pirelli P-Zero standard, diverso software di gestione delle sospensioni e finiture interne ed esterne Swedish Gold.

Nell’abitacolo troviamo due piattaforme digitali inedite, ovvero Nvidia Drive per gli Adas e Snapdragon Cockpit Platform con l’ultima versione del sistema operativo Android Automotive di Polestar sul fronte infotainment. La dotazione di sensori di serie conta su cinque radar, cinque telecamere e dodici sensori a ultrasuoni, comprese lenti che tracciano lo sguardo e l’attenzione del conducente per eventualmente inviare avvisi sonori o arrestare il veicolo in casi specifici. Il pacchetto Plus introduce un sistema Bowers & Wilkins a 25 altoparlanti, porte con chiusura ammortizzata e volante riscaldato; il pacchetto Pilot include le migliori dotazioni di sicurezza attiva di Polestar come cruise control adattivo, parcheggio assistito e un display head-up.

Polestar 3 debutterà in alcuni mercati strategici europei – Italia compresa – con un prezzo che, almeno in Germania, parte da 89.900 euro. Gli ordini sono già aperti, mentre la produzione verrà avviata in Cina nel corso del 2023.

In tutto ciò, lo scorso settembre Polestar ha registrato un fatturato da record.