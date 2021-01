Il nuovo pickup elettrico Chevrolet sta arrivando: ecco ciò che sappiamo ad oggi

General Motors ha deciso, da molti mesi a questa parte, di lanciarsi a capofitto nell'elettrificazione della propria gamma attraverso investimenti da capogiro. Conosciamo in via ufficiale ad esempio la programmazione di investimenti per oltre 22 miliardi di euro, da dilazionare in cinque anni per sviluppo e costruzione di auto elettriche.

Tra i modelli che nasceranno da questa cifra folle ci sarà di certo il GMC Hummer presentato solo pochi mesi fa e in arrivo sul mercato, ma in tanti si aspettano un pickup avveniristico dalle dimensioni e dall'architettura simile al veicolo GMC appena citato.

Il suo nome purtroppo non è ancora stato confermato, ma pare che il leader della divisione EV General Motors, Travis Hester, abbia concesso un'occhiata fugace a quello che il pickup rappresenterà. Secondo alcune voci di corridoio le forme potrebbero andare ad ereditare delle soluzioni impiegate sulla fantastica Corvette C8, ma è chiaro che si tratterà soltanto di alcuni elementi di design, in quanto le sue dimensioni dovrebbero essere ragguardevoli.

I ragazzi di Carscoops hanno provato a realizzare l'estetica dal pickup Chevy, basandosi su quanto appena discusso, attraverso un render davvero niente male che potete visionare dall'immagine in fondo alla pagina. In linea di massima assistiamo a un look solido e scolpito, con fiancate e cofano ad accentuare un carattere muscoloso. Sulla fascia frontale manca chiaramente una grossa griglia di aerazione vista l'ovvia mancanza di motore a combustione interna, e i fari diurni a LED invece vanno ad incastrarsi nella parte alta del muso assumendo una forma allungata.

Tutto sommato ci sembra un render molto realistico, e adesso non vediamo l'ora di poter ricevere i primi scatti definitivi direttamente da Chevrolet. Avviandoci a chiudere vogliamo prima rimandarvi alla gamma di motori elettrici Ultium i quali andranno, grazie alla loro modularità, a muovere tanti modelli diversi del Gruppo automotive statunitense.

Passando ad un altro brand di General Motors ci ha sorpresi la coraggiosa direzione stilistica intrapresa da Buick: La Electra concept mostrata a fine settembre è la classica vettura elettrica futuristica che attira lo sguardo degli astanti.