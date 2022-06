Nuovo Piaggio MP3 2022, il primo scooter al mondo con assistenza alla guida

I grandi marchi automotive ci hanno abituato ai migliori sistemi di assistenza alla guida sulle vetture di ultima generazione, Piaggio invece vuole andare oltre e proporre gli ADAS anche sulle due ruote: ecco ad esempio il nuovo Piaggio MP3 2022 con assistenza alla guida.

Se sulle auto si chiamano ADAS, sul Piaggio MP3 2022 troviamo dispositivi di tipo ARAS, Advanced Rider Assistance System, pensati appositamente per le due ruote. Lanciato nell'ormai lontano 2006, il primo scooter a tre ruote al mondo continua a rivoluzionare la mobilità urbana servendosi della tecnologia. I nuovi ARAS del Piaggio MP3 2022 infatti si basano su una innovativa piattaforma di assistenza alla guida basata su tecnologia Imaging Radar 4D e sviluppata da Piaggio Fast Forward, società di robotica del Gruppo Piaggio con sede a Boston. Tale tecnologia si aggiunge a uno schermo Full Color TFT da 7 pollici, al sistema keyless per accendere lo scooter senza chiave, alla connettività con navigazione. Inoltre sul modello 530 hpe Exclusive è presente il Cruise Control e la funzione di retromarcia con videocamera. Insomma uno scooterone a tre ruote davvero full optional, andiamo però a scoprire la nuova gamma MP3 in dettaglio.

Tre le versioni 2022, tutte con potenti motorizzazioni hpe - High Performance Engine. Piaggio MP3 400 hpe e Piaggio MP3 400 hpe Sport sono equipaggiati con il 400 cc da oltre 35 CV, mentre al top della gamma troviamo il Piaggio MP3 530 hpe Exclusive spinto dal nuovissimo nuovissimo 530 hpe dalla potenza record di oltre 44 CV. Sul fronte del design il frontale risulta più ampio rispetto al passato, con un nuovo gruppo ottico Full LED, più imponente e sportivo. Al posteriore le linee tese corrono verso il gruppo ottico posteriore, un unico elemento orizzontale Full LED sotto al quale si trova l'estrattore.

Appena sopra parlavamo di connettività: il nuovo MP3 2022 può infatti godere del sistema PIAGGIO MIA che include la navigazione a pittogrammi, mentre sul modello top di gamma abbiamo tre mappe motore e - come anticipato - il Cruise Control insieme a tutta la suite di ARAS, fra cui spiccano il BLIS (Blind Spot Information System) e il LCDAS (Lane Change Decision Aid System).

Nuovo Piaggio MP3 2022 sarà disponibile nei concessionari a fine giugno ma si può prenotare sin da ora sul sito ufficiale Piaggio. Online si può scegliere versione, colorazione e dealer presso cui ritirare il mezzo. Ma a che prezzo? Piaggio MP3 400 hpe si può avere al prezzo di 10.499 euro, nella versione Sport a 10.999 euro. La versione top di gamma, il Piaggio MP3 530 hpe Exclusive, è invece in vendita a 12.999 euro. Tutti i prezzi sono f.c., IVA inclusa. Un top di gamma che a livello di prezzo insidia il nuovo BMW CE 04 elettrico che abbiamo provato.