Il nuovo Piaggio Beverly 300 debutta con una succosa promo di lancio

Piaggio ha aggiornato la gamma del suo famoso e rinomato scooter urbano Beverly lanciando allo stesso tempo un'allettanta promozione: una supervalutazione che può avvivare a 500 euro

Questa nuova promo è valida per tutto il mese di giugno 2021 e si può sommare anche ad altre promozioni già esistenti. Pensiamo alla promo “Beverly Ride Now”, il finanziamento con formula valore garantito che include nella rata anche il pacchetto di manutenzione ed estensione della garanzia, oltre a un anno di assicurazione su furto, incendio e rapina in collaborazione con Unipol.

La speciale supervalutazione è valida sul nuovo Beverly nella cilindrata da 300 cc. Questa nuova generazione si distingue per via di una spiccata sportività, una “sintesi perfetta fra un ruota alta sportivo e un lussuoso GT”. Piaggio ha anche introdotto il nuovo sistema keyless, che consente di avviare il veicolo tenendo comodamente in tasca il telecomando.

Oltre alla motorizzazione da 300 cc da 19 Kw possiamo scegliere anche la 400 cc da 26 Kw; propulsori moderni abbinati a una ciclistica estremamente efficace ed evoluta, come ci ricorda Piaggio. La variante da 400 cc si fa inoltre notare per il grintoso doppio terminale di scarico e per il cupolino di serie, oltre che per l’adozione di pneumatici più larghi. Due invece gli allestimenti disponibili: Beverly, con finiture ricercate ed eleganti, e Beverly S, caratterizzato da un’impronta ancora più sportiva.



