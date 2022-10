Nuovo Peugeot E-Streetzone elettrico: cosa sappiamo prima di EICMA 2022

Lo scorso 18 ottobre Peugeot ha presentato al Salone di Parigi 2022 le novità per il prossimo anno Peugeot lancia uno scooter elettrico. Abbiamo visto la nuova 408, l'annuncio di una e-208 più potente nel 2023 e anche uno scooter elettrico. Conosciamo meglio il nuovo Peugeot E-Streetzone.

Come vi abbiamo raccontato lo scorso mese di settembre, Peugeot Motorcycles ha intenzione di rientrare in pompa magna all'interno del mercato delle due ruote italiano. A EICMA 2022 in programma a novembre vedremo tutta la nuova gamma (Peugeot Motorcycles presenta la gamma 2023 a EICMA), fra cui anche lo scooter elettrico E-Streetzone.

Stando ai dettagli tecnici diffusi da Peugeot, lo scooter avrà un'autonomia fino a 112 km in modalità Eco, mentre con le altre mappature avremo di sicuro un range inferiore. A bordo potremo portare una o due batterie, anzi l'autonomia di 112 km è possibile proprio con la doppia batteria, altrimenti con un singolo accumulatore avremo a disposizione 50 km. Ovviamente la doppia batteria implica l'utilizzo di tutto lo spazio al di sotto della sella, se volete stipare un casco jet siete praticamente costretti a lasciare a casa una batteria.

Il nuovo Peugeot E-Streetzone sarà altamente tecnologico e perfettamente integrato con i servizi del marchio del Leone. Avremo infatti la possibilità di sfruttare le applicazioni Free2Move eSolutions e di programmare i viaggi - ricariche comprese. A EICMA 2022 sapremo anche il prezzo a cui sarà venduto lo scooter, che potrebbe essere attorno ai 2.500 euro. Ricordiamo che dallo scorso 19 ottobre 2022 è ripartito l'Ecobonus su moto e scooter elettrici.