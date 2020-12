Nuovo Peugeot 3008 e Porsche 911 S sono Car of the Year 2020

Dopo aver portato la nuova 208 a vincere il premio come Auto dell’Anno 2020, Peugeot ha trionfato anche agli Automobiles Awards. Questa volta però sotto i riflettori è finito soprattutto il nuovo 3008.

Ilnuovo Peugeot 3008 2020, presentato proprio poche settimane fa, ha ricevuto il premio Car of the Year 2020 secondo il volere del pubblico votante - che a pari merito ha premiato anche la nuova Porsche 911 S. Grande successo anche per Peugeot e-Expert fra i veicoli commerciali, premiato con una menzione speciale della giuria, e per il marchio in toto, Brand of the Year 2020 secondi i voti dei 39 amministratori delegati partecipanti.

Tornando al 3008, vincitore in una tornata di 245.000 voti totali, deve la sua vittoria alle sue nuove luci 3D LED installate al posteriore, al suo frontale ridisegnato, ma soprattutto al cosiddetto Power of Choice messo in campo da Peugeot: sul mercato sono infatti arrivate versioni benzina, diesel e ibride plug-in 4WD. La 911 S invece ha vinto per il suo design iconico senza tempo, migliorato ulteriormente rispetto al passato, i suoi 450 CV di potenza, uno scatto da 0 a 100 km/h possibile in 3,7 secondi, 308 km/h di velocità massima. In galleria gli scatti ufficiali forniti da Peugeot.