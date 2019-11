Nuovo Peugeot 2008: stesso prezzo mensile per benzina, diesel ed elettrico

Se stavate aspettando il momento adatto per acquistare un nuovo SUV Peugeot 2008, il vostro giorno è arrivato. Il marchio francese ha infatti dato il via agli ordini anche in Italia - usando inoltre un claim abbastanza particolare, ovvero “Non si compra, si guida”.

Una scelta che ovviamente nasconde una mossa di marketing ben precisa. Sappiamo tutti come nell’ultimo anno sempre meno persone abbiano deciso di acquistare un’automobile “di proprietà”, per affidarsi magari a un noleggio a lungo termine “tutto incluso”, senza spese accessorie. Proprio a questo punta Peugeot con l’offerta Free2Move Lease, un noleggio a lungo termine che offre alla stessa quota mensile tutte le motorizzazioni presenti a listino, ovvero benzina, diesel o 100% elettrica.

Prendiamo ad esempio una 2008 benzina Puretech 130 EAT8 S&S, una diesel BlueHDi 130 EAT8 S&S e una e-2008 da 100 kW (tutte in allestimento Allure), i prezzi mensili sono rispettivamente di 339 euro, 359 euro e 385 euro. Aggiungendo i costi di alimentazione, e dunque di carburante, secondo Peugeot si va ad allineare tutto a 429 euro al mese. Una cifra che permette di avere un’auto in ogni caso efficiente in termini di consumi ed emissioni, aggiornata alle ultime tecnologie come l’i-Cockpit 3D oppure gli ADAS (sistemi di assistenza alla guida) di ultima generazione. La scelta finale però spetta a voi, le prime consegne del nuovo Peugeot 2008 avverranno a partire da gennaio 2020.