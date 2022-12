Nuovo Opel Mokka Electric 2023: più potente e con 406 km di autonomia

L'Opel Mokka-e cambia nome e guadagna più autonomia rispetto al passato, è così che si presenta il nuovo Opel Mokka Electric 2023. Sulla carta è più potente, più efficiente e dunque con più chilometri a disposizione degli utenti: scopriamo la vettura in dettaglio.

Il marchio tedesco ha probabilmente pensato che il nome Mokka-e fosse troppo macchinoso, ecco dunque arrivare il più semplice Mokka Electric, nome che denota un aggiornamento davvero molto interessante. Partiamo dal motore elettrico: nuovo Mokka Electric offre un motore elettrico da 115 kW/156 CV con ben 260 Nm di coppia, lo stesso propulsore disponibile a bordo della nuova Opel Astra Electric appena presentata, anche wagon.

L'autonomia stimata secondo il ciclo WLTP è di 406 km, un bel salto rispetto ai 338 km precedenti. Un risultato possibile grazie alla migliorata efficienza: siamo infatti a 15,2 kWh per 100 km, sempre secondo lo standard WLTP. Con una batteria da appena 54 kWh il nuovo Mokka Electric riesce così a superare i 400 km di autonomia stimata, rientrando di fatto fra le auto consigliate dall'ADEME, secondo cui le elettriche devono essere efficienti e compatte, capaci di offrire più di 400 km con batterie al di sotto dei 60 kWh.

Una batteria di "medie" dimensioni, da 54 kWh, si ricarica facilmente a casa, inoltre presso colonnine DC adeguate è possibile toccare i 100 kW di potenza, per una ricarica fino all'80% in circa 30 minuti. In AC invece il caricatore di bordo si ferma a 11 kW. Nonostante l'ottima efficienza, nuovo Opel Mokka Electric offre uno spunto 0-100 km/h al di sotto dei 10 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h. Nuovo Mokka Electric integra anche sistemi e tecnologie di ultima generazione, pensiamo alla pompa di calore o all'app myOpel, per una vettura a prova di futuro.