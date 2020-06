Nuovo Opel Mokka-e 2020 elettrico con abitacolo digitale, tutte le novità

Con la nuova Corsa-e, Opel è entrata in modo dirompente nel mercato delle auto elettriche. La familiare però può essere considerata una sorta di antipasto per una portata ancor più ricca chiamata Opel Mokka-e 2020 elettrico.

Il nuovo Mokka-e 2020, appena presentato dalla casa tedesca, ha un passo più lungo di 2 mm rispetto alla versione precedente ma è più corto di 12,5 cm, è dunque più compatto mantenendo comunque un assetto da cinque passeggeri e un bagagliaio da 350 litri - per una lunghezza totale di 4,15 metri. A differenza della Corsa-e, il nuovo Mokka-e 2020 è il primo modello Opel a offrire un abitacolo di nuova generazione completamente digitale.



Il cruscotto integra due display widescreen, con lo schermo di fronte al conducente da 12 pollici e il pannello per l'infotainment da 7 pollici di serie oppure da 10 pollici in versione Pro - con Android Auto e Apple CarPlay. Presente a bordo anche il sistema di illuminazione IntelliLux LED con 14 elementi che eliminano l'abbagliamento in modo automatico. A livello di motore, Mokka-e 2020 monta un propulsore elettrico da 100 kW (136 CV) con 260 Nm di coppia istantanea. La velocità massima è di 150 km/h limitata elettronicamente, mentre la batteria è da 50 kWh, capace di ricaricarsi fino a 100 kW di potenza presso le colonnine DC.



In 30 minuti potete riportare l'accumulatore all'80%, al 100% invece l'autonomia ufficiale dichiarata è pari a 322 km secondo lo standard WLTP in modalità Normale, mentre in modalità Eco si può guadagnare qualche km in più. Ovviamente il nuovo Mokka 2020 arriva anche in versione benzina e diesel, con Opel che promette motori particolarmente efficienti - dei quali però non ha rilasciato le caratteristiche, segno che il cuore di questa generazione sarà elettrico. Non resta che attendere il listino ufficiale.