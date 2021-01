Il nuovo Niu MQI GT si compra con 400 euro di sconto per tutto gennaio 2021

Il 2021 sarà un anno “elettrico”, almeno dal punto di vista delle due e delle quattro ruote. Grazie ai nuovi incentivi del Governo si venderanno tantissime auto, moto e scooter elettrici a zero emissioni, a tal proposito vi segnaliamo un’ottima offerta lancio per acquistare il nuovo Niu MQI GT.

L’azienda sta proponendo il suo scooter elettrico a 2.999 euro, con ben 400 euro di sconto che si possono richiedere direttamente sul sito ufficiale Niu. Per richiedere il bonus non è necessario alcun deposito preventivo, non ci sono condizioni particolari: si riscatta semplicemente sul sito apposito.

Successivamente bisogna scegliere il rivenditore più vicino a voi e inserire i dati di contatto, mentre l’acquisto dev’essere completato entro il 30 gennaio 2021. Tecnicamente però cosa offre il nuovo Niu MQI GT? A spingerlo abbiamo un motore Bosch da 3 kW, ad alimentarlo una batteria da agli ioni di litio di quarta generazione che garantisce 70-80 km di autonomia, a fronte di un tempo di ricarica di 4,5 ore.

Due le versioni disponibili, la prima simil “50cc” raggiunge i 45 km/h, la seconda i 70 km/h. Al di là dell’ottima illuminazione iconica, vera firma di Niu, abbiamo anche una dashboard digitale chiara e intuitiva, ruote da 14 pollici, tre modalità di guida, una buona qualità costruttiva, funzionalità connesse come la localizzazione GPS e le notifiche antifurto.