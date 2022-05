Nuovo NIU KQi2, il monopattino sempre connesso con 40 km di autonomia

Lo scorso mese di novembre 2021 siamo stati a EICMA ospiti - fra gli altri - di NIU, che ha portato in Italia ben 7 prodotti in anteprima (7 nuovi prodotti NIU a EICMA 2021), compresa la moto NIU RQi. In quell'occasione avevamo visto anche due monopattini elettrici, ai quali ora se ne aggiunge un terzo.

Si chiama NIU KQi2, un monopattino elettrico dominato dalla tecnologia. Monta infatti una batteria da 48 V al di sotto della larga pedana, utile a garantire 40 km di autonomia e una velocità massima di 25 km/h. La trazione è posteriore e questo migliora la risalita in pendenza, inoltre è presente anche una funzione di frenata rigenerativa intelligente ("di stampo automobilistico" afferma NIU) in grado di ricaricare fino a 580 km l'anno.



Alla guida del NIU KQi2 si può regolare tutto tramite un display a LED posto al centro del manubrio, attraverso il quale si possono scegliere fino a 4 modalità di marcia differenti. Il monopattino inoltre è sempre connesso all'app NIU, come tutti gli scooter del brand, in questo modo i proprietari possono bloccarlo tramite Smart Lock per parcheggiarlo, controllare le statistiche di guida, monitorare il livello di ricarica (che si completa in 7 ore) o personalizzare la velocità di marcia con le suddette modalità di guida.



Sul fronte del design abbiamo linee ricercate e inconfondibili, pensiamo ad esempio al faro anteriore Iconic Halo a LED che riprende il disegno degli altri scooter NIU. Le gomme sono Tubeless da 10" x 2,3", il monopattino dovrebbe dunque essere comodo e sicuro anche su superfici sconnesse. Completano l'opera le luci a LED dei freni anteriori e posteriori, un campanello meccanico, il cavalletto e 6 riflettori laterali. Il nuovo NIU KQi2 si può acquistare presso i Flagship Store NIU, online sullo shop ufficiale NIU oppure su Amazon a un prezzo di 499,99 euro. Due le colorazioni disponibili, bianco e grigio.