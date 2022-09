Nuovo Nissan X-Trail 2022 disponibile in Italia: prezzi e versioni del SUV e-POWER

Nissan ha finalmente presentato la quarta generazione di X-Trail (da Shanghai il nuovo Nissan X-Trail 2022), un modello che ha ormai alle spalle oltre 20 anni di storia e 7 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Andiamo a scoprire le novità di uno dei veicoli più venduti della casa giapponese.

Per il nuovo X-Trail 2022 Nissan ha pensato a un tetto flottante e a una griglia V-Motion per dare ancora più carattere alla vettura. I generosi passaruota trasmettono robustezza, mentre al posteriore il montante C, il lunotto e lo spoiler si integrano fra loro per un design elegante e pulito. Sul fronte dell'alimentazione, X-Trail 2022 è il secondo modello Nissan in Europa a vantare il sistema e-POWER, un modo sicuramente inedito di sfruttare la mobilità elettrica. Già visto a bordo di nuovo Qashqai (ordini aperti per il nuovo Qashqai e-POWER), il sistema e-POWER di X-Trail 2022 eroga 150 kW/204 CV tramite motore elettrico, l'unico in grado di azionare le ruote.

Ad alimentare il propulsore però non c'è una batteria ma un motore termico turbo benzina da 3 cilindri e 1.5 litri capace di mantenere costanti i consumi (i consumi di carburante dichiarati sono di 5,8-5,9 litri/100 km per la 2WD, 6,3-6,4 l/100 km per la 4WD 5 posti, 6,4-6,5 l/100 km per la 7 posti 4WD). Questo motore tradizionale ha il solo scopo di alimentare il propulsore elettrico, che fornisce immediatamente 330 Nm di coppia non appena si schiaccia il pedale dell'acceleratore. Come già abbiamo detto altre volte, sono "auto elettriche alimentate a benzina", una soluzione che promette bassi consumi e basse emissioni.

X-Trail 2022 è disponibile in versione 5 posti 2WD ma anche 5-7 posti con trazione 3-4ORCE 4WD con 157 kW/213 CV. Dopo Ariya, Juke Hybrid e Qashqai e-POWER, parte oggi 6 settembre l’e-Xperience tour del nuovo X-Trail, per vedere la vettura in anteprima presso le concessionarie Nissan d'Italia. Disponibile in quattro allestimenti, Nissan X-Trail 2022 parte da 38.080 euro e può già essere ordinato.