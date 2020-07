Il nuovo Ninebot Segway E22E nel volantino Prendi 3 Paghi 2 di Trony

Le grandi catene di elettronica hanno deciso di fare sul serio con la mobilità elettrica, motivo per cui non c'è più un volantino senza almeno un monopattino elettrico o una bici a pedalata assistita. Oggi troviamo il nuovo Ninebot Segway E22E nel Prendi 3 Paghi 2 di Trony.

Prima di continuare vi ricordiamo che non tutti i negozi Trony aderiscono alle offerte del volantino Prendi 3 Paghi 2, potete controllare i punti vendita grazie allo Store Locator del marchio. Il nuovo Ninebot Segway E22E, lanciato in Italia pochissime settimane fa, aggiorna il più famoso ES1 e monta ottime ruote tubeless antiforatura che ammortizzano il monopattino, molto più delle ruote piene.



Il dispositivo è proposto a 449,95 euro, significa che con il Bonus Mobilità 2020 potete pagarlo solo 180 euro dopo il rimborso governativo. Purtroppo non ha i bollini del Prendi 3 Paghi 2, che permettono di ottenere il terzo prodotto meno caro acquistato in regalo, oppure di pagare il meno caro di due prodotti al 50%. Nel caso in cui vogliate spendere meno, nello stesso volantino troviamo il monopattino Go!Smart 10" proposto a 349,95 euro con casco abbinato.



Se invece sognate un Ninebot Segway ES2 trovate qui la nostra recensione, oppure potreste optare per il suo acerrimo rivale Xiaomi Mi Electric Scooter Pro.