Nuovo Nerva EXE: in Italia lo scooter spagnolo con batterie a noleggio

Il mondo della mobilità elettrica a due ruote continua a espandersi, con l’arrivo sul mercato di nuovi brand e modelli. Oggi vi parliamo del nuovo Nerva EXE, scooter elettrico spagnolo che si definisce GT grazie alle sue batterie LFP stabili e sicure.

Per chi non la conoscesse, Nerva è un’azienda spagnola specializzata nella creazione di veicoli innovativi e rispettosi dell’ambiente. Il nuovo EXE in particolare è il primo scooter Nerva che viene commercializzato in Italia. Un debutto di fuoco per un modello che può toccare i 125 km/h e può dunque essere utilizzato anche in ambienti extraurbani.

Le batterie LFP (la stessa tecnologia usata da Tesla e tanti altri produttori auto, ne abbiamo parlato nell’articolo Pro e Contro delle batterie LFP) sono installate nel pianale, questo permette di avere un vano sottosella alquanto ampio dove possiamo alloggiare un casco integrale e uno jet, oltre ad altri piccoli oggetti. Il Nerva EXE offre anche una presa USB-A nel retroscudo e fari LED ad alta luminosità, montati sia all’anteriore che al posteriore. La strumentazione con pannello TFT si connette anche al nostro smartphone via bluetooth per offrire servizi aggiuntivi.

Tecnicamente lo scooter si basa su una struttura multitubolare in acciaio con rinforzi nella zona centrale e nel cannotto di sterzo. Le ruote sono da 15” all’anteriore e da 14” pollici al posteriore, con la frenata che è a doppio disco con sistema CBS (frenata combinata). La potenza nominale del motore è di 9 kW/12,2 CV con 12 kW/16,3 CV di picco, si può dunque guidare tranquillamente con patente B, mentre la coppia tocca i 48 Nm a 1.720 giri/min.

Tre le modalità di guida, ECO, NORMAL e SPORT: ECO limita la velocità a 50 km/h e promette fino a 150 km di autonomia con una carica, NORMAL rende EXE uno scooter 125 convenzionale con velocità fino a 80 km/h, mentre SPORT permette di raggiungere i 125 km/h e avere comunque 115 km di autonomia. Le batterie sono due, entrambe LFP da 2,88 kWh e firmate BYD (produttore di fama mondiale che produce anche automobili: le auto BYD debuttano in Italia), per un totale di 5,76 kWh. La carica completa richiede 4,2 ore, dopo 3,3 ore però abbiamo già una carica dell’80%. Di serie abbiamo il caricabatterie da 1,8 kW con connessione domestica Schuko tipo 2.

Nerva EXE viene venduto in maniera classica al prezzo di 7.940 euro, oppure si può acquistare solo lo scooter a 5.140 euro e noleggiare le batterie per 5 anni al prezzo di 53,80 euro al mese. Al termine dei 5 anni si può sostituire il kit di batterie con uno nuovo e continuare il noleggio, oppure pagare una quota residua per il riscatto delle batterie già utilizzate. Nerva EXE sarà disponibile in Italia presso la rete di concessionari Nerva a partire dal mese di luglio 2023.