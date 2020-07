Ecco il nuovo monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2: arrivano anche Essential e 1S

Oggi 15 luglio 2020 è un giorno importante per Xiaomi, che ha appena lanciato diversi prodotti a livello globale. Fra questi anche l'attesissimo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, del quale andiamo a conoscere tutte le caratteristiche.

Il nuovo monopattino elettrico "Pro" di Xiaomi può raggiungere i 25 km/h ed è stato pensato soprattutto per coprire "spostamenti di breve raggio". Nonostante questo la sua autonomia arriva fino a 45 km, più che sufficiente per un uso abbastanza intenso in città, con la capacità di salire pendenze fino al 20%. Questo grazie al motore brushless da 300W, le info di marcia invece si possono visualizzare su un comodo schermo LCD integrato che mostra velocità in tempo reale, modalità di guida, carica della batteria e altro.

Xiaomi ha preferito mantenere pneumatici a camera d'aria da 8,5 pollici, come il precedente Mi Electric Scooter Pro che abbiamo recensito di recente. Doppio il sistema frenante, abbiamo poi un catarifrangente anteriore, uno posteriore e uno laterale, più un potente fanale frontale LED da 2W. Il peso di questo dispositivo è di 14,2 kg e può essere ripiegato in meno di tre secondi - a quanto afferma Xiaomi.

Non è la sola novità di oggi: arriva infatti anche il monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, capace di raggiungere i 25 km/h ma con una batteria più "modesta", comunque in grado di toccare i 30 km con una sola carica. Il motore da 250W si "arrampica" su salite del 14% senza grossi sforzi, inoltre abbiamo un sistema di doppia frenata e gomme a camera d'aria rinforzate. Il peso è di solo 12,5 kg.

Ultima novità: lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, per la prima volta in Italia a 299,90 euro. Quanto costano invece gli altri modelli? Lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 sarà disponibile a 529,90 euro, il Mi Electric Scooter 1S a 429,90 euro. Soddisfatti dei nuovi monopattini elettrici Xiaomi?