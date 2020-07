Il nuovo monopattino Xiaomi Essential nei negozi Unieuro: col bonus costa 120 euro

Lo scorso 15 luglio Xiaomi ha presentato i suoi nuovi monopattini elettrici 2020, tre modelli con caratteristiche differenti che meritano grande attenzione: pensiamo al nuovo Mi Electric Scooter 1S che abbiamo già provato, al Mi Electric Scooter Pro 2 e all'inedito Mi Electric Scooter Essential, il più economico della gamma.

Se il nuovo 1S costa 429,90 euro e il Pro 2 529,90, lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential è disponibile a 299,90 euro ed è già nei negozi Unieuro - in teoria almeno, online è "Ordinabile previa verifica disponibilità". Parliamo del modello più abbordabile della nuova gamma 2020, con il Bonus Mobilità 2020 costa appena 120 euro, ma cosa offre out-of-the-box?

Rispetto ai fratelli maggiori raggiunge solo i 20 km/h (non i 25) ma ha le stesse ruote a camera d'aria da 8,5 pollici e un freno a disco posteriore per una maggiore sicurezza di marcia. Il motore è da 250W mentre la batteria può ospitare 5.100 mAh, il suo peso non va oltre i 12 kg, ha il recupero dell'energia e il Cruise Control gestibile dall'app Xiaomi Home.

La sua autonomia? 20 km, vero tallone d'Achille insieme alla velocità. Ricordiamo che l'1S ne percorre 30, mentre il Pro 2 arriva a 45 km. Se però vivete in un piccolo centro oppure non fate tantissimi chilometri durante la giornata, lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential può essere un'ottima soluzione.