Il nuovo monopattino Ninebot Segway E22E nel volantino Sconti d'Estate di Unieuro

Unieuro ha appena lanciato un nuovo volantino chiamato Sconti d'Estate, all'interno del quale troviamo ben tre monopattini elettrici - di cui due di marca Segway.

La prima proposta della catena d'elettronica è il Ninebot Segway ES1 a 329 euro (131,60 euro con il Bonus Mobilità 2020), capace di toccare i 20 km/h e di avere fino a 25 km di autonomia con una singola carica. Questo modello inoltre è compatibile con la batteria extra opzionale di Segway che estende l'autonomia fino a 45 km e porta la velocità massima a a 25 km/h. Attenzione però perché parliamo di un modello con ruote piene e zero ammortizzazione... difatti è forse ancor più interessante il nuovo Ninebot Segway E22E proposto a 449 euro.

È l'ultimo monopattino arrivato in casa Segway e garantisce 20 km/h di velocità massima e 22 km di autonomia. Non è ammortizzato ma porta con se un'ottima novità: ha ruote tubeless a doppia densità, in grado di assorbire e ammortizzare i colpi senza bucarsi facilmente. Questo modello è proposto a 449 euro (179,60 euro con il Bonus Mobilità 2020). Chiudiamo con lo Smartway KS1 a 299 euro (119,60 euro dopo il rimborso del bonus), con motore da 350W, velocità massima di 25 km/h e una capacità di carico massima pari a 120 kg. 20 km invece l'autonomia con una singola carica. Tutti e tre i modelli vengono venduti con un lucchetto. Le offerte sono valide fino al 25 giugno prossimo.