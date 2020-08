Il nuovo monopattino elettrico Xiaomi 1S nel Fuoritutto Unieuro fino al 27 agosto

Lo scorso 15 luglio Xiaomi ha presentato i suoi nuovi monopattini elettrici 2020, già arrivati nei negozi e su Amazon.it. Il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S figura anche nel nuovo Fuoritutto di Unieuro a 429,90 euro.

Parliamo di un monopattino appena rinnovato, simile nel design al precedente Mi Electric Scooter standard ma con varie migliorie, come abbiamo sottolineato nella nostra prova del Mi Electric Scooter 1S. Ci avviciniamo ai 30 km di autonomia reale nella modalità Sport, fino a 25 km/h, con ruote da 8,5 pollici a camera d'aria.

Il modello inoltre è perfettamente compatibile con il Bonus Mobilità 2020, che a partire dal mese di settembre vi darà la possibilità di richiedere un rimborso del 60% sul prezzo sostenuto - per saperne di più, e a chi è rivolto il Bonus Mobilità 2020, leggete il nostro speciale dedicato. Nel nuovo Fuoritutto Unieuro troviamo anche il monopattino Ducati Pro 1 Plus proposto a 349 euro, con un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino, e il nuovo Ducati Scrambler Cross-E, un modello appena lanciato che gode di ruote "fat" e un assetto "da sterrato", davvero unico nel suo genere, non a caso costa la bellezza di 899 euro nonostante il Fuoritutto.