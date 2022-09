Nuovo Mitsubishi ASX 2023: il SUV giapponese diventa Mild, Full e Plug-in Hybrid

Mitsubishi Motors Corporation, tramite un evento online, ha annunciato l'arrivo della nuova generazione di ASX per il mercato europeo, una vettura conosciuta in altri mercati come RVR o Outlander Sport.

Si tratta di un SUV compatto che Mitsubishi ha introdotto per la prima volta nel vecchio continente nell'ormai lontano 2010, basato sulla piattaforma CMF-B dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. L'alleanza ritorna anche sul piano industriale, poiché il nuovo ASX 2023 verrà costruito nella fabbrica Renault di Valladolid, in Spagna.

Pensato appositamente per l'Europa, il nuovo ASX 2023 avrà una vasta gamma di motorizzazioni. Al top della line-up avremo il modello PHEV (Plug-in Hybrid) con motore a benzina da 1.6 litri e due propulsori elettrici (un motore e uno starter-alternatore), dotato di batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh. La gamma continuerà con un modello HEV (Full Hybrid) con motore a benzina da 1.6 litri e una batteria da 1,3 kWh, un Mild Hybrid (MHEV) con motore 1.3 litri disponibile con cambio automatico 7DCT oppure manuale a 6 marce e infine un modello entry level con motore Turbo da 1.0 litro e cambio manuale a 6 rapporti.

Mitsubishi ha dotato nuovo ASX 2023 dei principali ADAS del momento grazie alla suite completa MI-PILOT, possiamo supporre di derivazione Renault - del resto design esterno e abitacolo sembrano identici al Renault Captur, non trovate? Per saperne di più su Captur: conviene comprare la nuova Renault Captur Full Hybrid?