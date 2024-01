Nuovo Mercedes-Benz MB.OS 1, il sistema operativo che prova emozioni grazie a ChatGPT

A Las Vegas il CES 2024 è in pieno svolgimento e già sono arrivate diverse novità in ambito automotive. Abbiamo visto Sony controllare la sua auto AFEELA con un gamepad PS5, ora invece passiamo agli aggiornamenti Mercedes-Benz.

Alla grande fiera tecnologica Volkswagen ha annunciato che ChatGPT salirà a bordo delle sue vetture più recenti, Mercedes-Benz invece si è focalizzata sul software delle sue auto di nuova generazione. A tal proposito arriverà un nuovo sistema operativo chiamato MB.OS 1, evoluzione naturale di ciò che abbiamo già visto con il recente Hyperscreen. Se la plancia Mercedes-Benz Hyperscreen anticipava il futuro, secondo il marchio tedesco “non abbiamo ancora visto nulla”.

MB.OS 1 arriverà sulle auto con piattaforma MMA con tanto di chip-to-cloud, una soluzione che permette alla vettura di sfruttare diversi servizi connessi, dalle mappe alla guida autonoma. Cuore dell’esperienza sarà il nuovo MBUX Virtual Assistant potenziato da ChatGPT, un assistente virtuale molto avanzato con cui potremo parlare in linguaggio naturale. Secondo Mercedes-Benz, il sistema sarà persino in grado di “rispondere con empatia” alle nostre richieste. In alcuni casi il sistema proverà anche a predire alcuni dei nostri bisogni alla guida a seconda dell’ora del giorno, del nostro umore, della location in cui ci troviamo. L’assistente è dotato di quattro “emozioni” differenti che sceglierà in base al nostro mood.

Altra importante novità è l’MBUX Surround Navigation, la ricostruzione a schermo di un ambiente 3D per “vedere ciò che l’auto vede”. Grazie ai vari sensori di bordo, compresi scanner LiDAR di nuova generazione, le Mercedes-Benz più avanzate saranno in grado di ricostruire ciò che avviene attorno alla vettura, anche nel traffico congestionato. In questo modo anche la guida sarà più sicura, con il software costantemente vigile rispetto a ciò che accade. Il marchio della stella a tre punte ha pensato anche ai videogiochi: per ingannare il tempo, magari in fase di ricarica, potremo giocare a classici come Bubble Bobble oppure goderci film e serie TV. MB.OS 1 includerà anche Audible di Amazon e Antstream Arcade per gli amanti del retro-gaming (app basata sul cloud).