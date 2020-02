Nuovo Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+, potenza e controllo assoluti

Per Mercedes "la seconda generazione delle sportive compatte è completa", ma come? Con l'arrivo del Nuovo Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+, che promette alte prestazioni in ogni condizione.

Adatta al tempo libero come per uno "spassionato" giro in pista, i nuovi GLA 45 4MATIC+ e GLA 45 S 4MATIC+ sono in grado di adattarsi a ogni situazione, anche grazie al loto motore 2.0, il più potente 4 cilindri turbo costruito in serie. Questo propulsore è disponibile in due livelli di potenza e coppia, con quello base che già eroga 285 lW e 387 CV. Con la variante AMG 45 S invece arriviamo a 310 kW e 421 CV, salendo dunque di grado e categoria.

Tutta la potenza generata dal motore viene poi ripartita alle ruote dalla trazione integrale attiva e completamente variabile 4MATIC+ Performance di AMG con AMG TORQUE CONTROL, che garantisce così un'aderenza sempre al meglio su qualsiasi asfalto.

Il cambio è invece a doppia frizione 8G SPEEDSHIFT DCT di AMG, che riesce a modificare marcia in frazioni di secondo. Per quanto riguarda le sospensioni attive abbiamo il RIDE CONTROL di AMG, con tre diverse regolazioni dell'assetto, mentre l'impianto frenante ad alte prestazioni assicura brevi spazi di frenata e ottime proprietà anti-fading. Quanto vorreste provarne una in questo preciso momento? Qui invece i dettagli sul nuovo GLA 2020 di Mercedes-Benz.