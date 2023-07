Sette colossi dell'automotive si uniscono per creare una rete di ricarica universale

Sette case automobilistiche si uniscono per dare vita a un'immensa infrastruttura che prevederà 30.000 punti di ricarica per veicoli elettrici in Nord America. Basti pensare che in tutta Italia ci sono poco più di 41.000 colonnine.

BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz e Stellantis si sono unite per creare una gigantesca partnership e per dare uno slancio alle infrastrutture di ricarica, offrendo un'esperienza ali consumatori senza precedenti e ampliando notevolmente le possibilità di accesso per i possessori di veicoli elettrici.

Le nuove infrastrutture saranno pensate per potenziare le zone ad alto traffico (autostrade e grandi centri urbani), ottimizzando così il flusso automobilistico nelle aree più virtuose del paese. Questa rete di ricarica offrirà ai guidatori un'esperienza di alto livello, con particolare attenzione all'affidabilità, alla capacità di ricarica rapida, all'integrazione digitale, alle posizioni strategiche e a una serie di servizi dedicati durante il processo di ricarica.

Queste colonnine saranno universali, ovvero saranno accessibili a qualunque auto elettrica di qualunque marca: infatti i connettori saranno compatibili sia con il sistema di ricarica combinato (CCS) che con lo standard di ricarica nordamericano (NACS).

Dal momento che un dei motivi per cui compriamo poche auto elettriche è proprio dovuto alla scarsa presenza di infrastrutture per la ricarica, questo grande progetto punta a dare uno slancio verso l'elettrificazione della mobilità. Attraverso l'unione di più portatori di interesse l'obbiettivo di raggiungere un futuro basato su zero emissioni sarà sicuramente più vicino. Speriamo che tale alleanza possa portare frutti anche in Europa.