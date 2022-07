Nuovo Malaguti DRAKON 125: prezzo e potenza della nuova moto 125

Chi ha detto che le moto 125 cc sono passate di moda? Sicuramente non Malaguti che ha appena presentato la nuova DRAKON 125, modello che inaugura per il brand una nuova era.

Sviluppata interamente da zero e unica nel suo genere, la nuova DRAKON 125 di Malaguti offre un motore 125 cc raffreddato ad acqua che sviluppa 13,5 CV/10 kW a 9.500 giri/min con 11,4 Nm di coppia a 7.500 giri/min. Il marchio promette al suo pubblico una moto agile e molto reattiva grazie al suo peso di soli 145 kg, all'ampio manubrio e alla forcella rovesciata telescopica.

Tanta la tecnologia a bordo, abbiamo infatti la nuova iniezione elettronica Bosch, l'ABS, le luci a LED e un display TFT ad alta risoluzione che può essere impostato in tre differenti colori. Gli pneumatici (100/80-17 anteriori, 130/70-17 posteriori) sono firmati MAXXIS, non ci resta dunque che parlare del suo prezzo in concessionaria. Il nuovo Malaguti DRAKON 125 costa 3.999 euro (prezzo consigliato al pubblico, iva inclusa, messa su strada e immatricolazione escluse, costi di trasporto di 140 euro esclusi) e le prime unità sono già disponibili presso i concessionari del marchio.

Concessionari che nell'autunno 2022 riceveranno anche i rinnovati MADISON 125 e i nuovi modelli eMISSION, controparte elettrica della versione con motore a combustione MISSION 125. Sempre in autunno arriverà inoltre un restyling della XTM125 e della XSM 125. Non dimentichiamo poi le biciclette: scopriamo le nuove biciclette Malaguti MY2021.