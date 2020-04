Il nuovo logo Volkswagen debutta sulle vetture del brand

Con l'avvento delle nuove auto elettriche, diversi grandi marchi automotive stanno approfittando dei tempi per disegnare e lanciare nuovi loghi. È successo a BMW, che ha salutato la tridimensionalità dopo 23 anni, così come a Volkswagen.

Il brand fondato a Wolfsburg ha lanciato il nuovo logo lo scorso settembre 2019, ora però è tornata sull'argomento per spiegare com'è nato il nuovo disegno e cosa vuole esprimere. Inoltre, visti i tempi duri che stiamo vivendo, ha creato anche uno speciale logo per "celebrare la distanza sociale", utile a evitare nuovi contagi di Coronavirus.

Guardiamo dunque al significato del nuovo logo VW: anche in questo caso sono sparite ombre ed effetti 3D, abbiamo il classico cerchio stilizzato e in 2D. VW aveva in mente di creare un logo "chiaro e semplice, contrastato e piatto, sempre focalizzato sulle VW ma flessibile, versatile, facile da utilizzare e ridotto all'essenziale".

Un nuovo simbolo che indicasse non solo il passaggio del brand all'elettrico, che con la ID.3 ha inaugurato la nuova famiglia ID, anche un distacco totale dal pessimo scandalo Dieselgate costato al marchio cifre incalcolabili a livello pubblicitario. A proposito di pubblicità, simpatica poi l'idea di staccare le VW nel simbolo, inneggiando alla distanza sociale che sta caratterizzando questo nefasto 2020. Volkswagen ha insomma voglia di stare sempre al passo coi tempi...