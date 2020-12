Il nuovo logo Opel: il marchio tedesco si prepara al futuro

In casa Opel si respira aria di cambiamento. Un “restyling aziendale” che parte dal logo e dall’identità. Nella galleria in basso potete infatti ammirare il logo Opel 2021.

Certo i cambiamenti non sono epocali, abbiamo un logo abbastanza simile al precedente, anche se è stato arrotondato e affinato in alcuni punti per strizzare l’occhio al pubblico più giovane. I designer si sono concentrati sull’essenziale, eliminando fronzoli ed elementi di distrazione.

Parlando di identità, infatti, Xavier Duchemin, Managing Director Marketing, Sales & Aftersales di Opel, ha spiegato: "Siamo fiduciosi, abbiamo una mentalità giovane e inclusiva. In questa nuova era Opel prende ispirazione dalla moderna cultura tedesca avanguardista, quella del ‘cold to cool’ e riemerge audace, pura e contemporanea. Questa è l'espressione della nostra nuova identità di marca e rappresenta assolutamente la nostra nuova entusiasmante gamma di prodotti."

Patrick Fourniol invece, Head of Marketing di Opel, ha detto: "Una nuova era ha bisogno di marchi moderni e marchi moderni hanno bisogno di un design chiaro. Con i nuovi elementi del marchio, esprimiamo la nostra affermazione di essere distintivi, progressisti, aperti al nuovo e aperti al futuro". Il nuovo aspetto del brand si rifletterà in tutte le aree, dai prodotti alle vendite, passando chiaramente per il marketing.

Ricordiamo che il presente e il futuro di Opel passano soprattutto per il nuovo Mokka 2020, disponibile anche 100% elettrico.